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İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
SİVAS’TA İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI.
SİVAS 07.10.2020, 10:45
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Sivas’ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas- Erzincan karayolu Numune hastanesi kavşağında meydana geldi. A.G. idaresindeki Renault marka 58 BE 768 plakalı araç, kavşakta T.G. idaresindeki 58 LB 606 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, 58 BE 768 plakalı araçta bulunan bir kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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