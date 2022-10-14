İki kişiyi yaralayıp kaçtı

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde otomobile çarpman araç sürücüsü olay yerinden kaçarken kazada ise iki kişi yaralandı

Edinilen bilgilere göre kaza Şarkışla ilçesi Gazeteci Burak Erdoğmuş kavşağında meydana geldi. Plakası ve ismi belirlenemeyen bir araç sürücüsü, O.A. yönetimindeki 07 GS 128 plakalı Ford marka otomobile çarptı. Kaza sonrası araç sürücüsü olay yerinden kaçtı. Çarpışmanın etkisi ile sürücü O.A. ve yolcu B.İ. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis kaçan sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.