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İki ev yanarak kullanılmaz hale geldi
Sivas’ın Gemerek ilçesinde iki ev yanarak kullanılmaz hale geldi.
SİVAS 03.09.2022, 13:20
Sivas’ın Gemerek ilçesinde iki ev yanarak kullanılmaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre yangın Sivas’ın Gemerek ilçesi Seyit Mehmet Demirkaya ve Halil Bozdağ’a ait birbirine bitişik iki evde çıktı. Neden çıktığı bilinmeyen yangın kısa sürede iki evi de kapladı. Gemerek Belediyesi İtfaiye ekipleri ve vatandaşların mücadelesi ile yangın yaklaşık 2 saat sonra güçlükle söndürüldü. İki evde kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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