İİBF öğrencilerine oryantasyon eğitimi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) 1. sınıf öğrencilerine yönelik oryantasyon programı düzenlendi.

Programa, SCÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Hakan Yekbaş, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Yusuf Demir, Dr. Öğr. Üyesi Mualla Akçadağ, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

“Sizleri burada görmek çok güzel”

Programın açılış konuşmasını yapan Rektör Vekili Prof. Dr. Yekbaş, "Bu manzarayı aslında çok özledik. Bundan bir yıl önce pandemi sebebiyle uzaktan eğitim yapıyorduk. Bu koltuklar, sınıflar bomboştu. Sizleri burada görmek çok güzel" dedi.

Öğrencileri yerleşkede görmekten dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Yekbaş, Türkiye’nin sayılı büyük kampüslerinden birine sahip SCÜ’nün sosyal ve kültürel imkanlarından bahsetti.

Yekbaş’ın konuşmasının ardından Ekonometri Bölümü Araştırma Görevlisi Yağız Can Bayhan sunum gerçekleştirdi. Bayhan, öğrencilere 7+1, Erasmus ve Farabi değişim programları hakkında bilgi verdi.