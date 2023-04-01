İhtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürdüler

Sivas’ın Gürün ilçesinde yaşayan yardımı muhtaç ailelere hayırseverler tarafından 550 adet yardım kolisi ile yaklaşık 4 ton et dağıtıldı.

Gürün Kaymakamlığı, Gürün Belediye Başkanlığı öncülüğünde Gürün Kültür Vakfı tarafından örnek bir çalışmaya imza atıldı. Vakıf tarafından Gürün ve köylerine olmak üzere 550 adet yardım kolisi ve yaklaşık 3 ton et, yardıma muhtaç ailelere dağıtıldı. Köy ve mahalle muhtarları tarafından belirlenen ailelerin listesi üzerine yapılan dağıtım ihtiyaç sahibi ailelere adeta can suyu oldu.

Vakıf Başkanı Selami Koca her yıl Gürün için yaptıkları yardımlara bu yılda devam ettiklerini ifade ederek, “ Bu konuda ben ve vakıf üyeleri olmak üzere bu yardımlarda emeği geçen katkı sağlayan gurbetteki hayırsever iş adamlarına yürekten teşekkür ederim. Aynı zamanda Gürün’de bizleri yalnız bırakmayan kaymakam Halil Yazıcı, Belediye Başkanı Nami Çiftçi ve tüm emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.