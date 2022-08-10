İhracatımız Temmuz Ayında Yüzde 72,53 Arttı

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, ihracatta yaşanan artışın sevindirici olduğunu belirterek, “önceki aylarda olduğu gibi Temmuz ayında da ihracat artmaya devam etti. Sivas’ta ihracatımız Temmuz ayında 7 Milyon 926 Bin Dolara ulaştı. 2021 yılının Temmuz ayında 4 Milyon 594 Bin dolar olan ihracatımız Yüzde 72,53 oranında arttı. Bu manada ihracatımızın artmasını sağlayan, her zaman gövdesini taşın altına koyan firmalarımızı, iş insanlarımızı kutluyorum” diye konuştu.

2022 yılının ilk 7 ayında toplam ihracat rakamının geçen yıla oranla Yüzde 33 oranında arttığına dikkat çeken Başkan Eken, “2021 yılının 7 aylık döneminde yapılan ihracatımız 41 Milyon 750 Bin dolarken, bu yıl bu rakam 55 Milyon 629 Bin dolara ulaşması bizleri mutlu etti. İhracat yaptığımız ülkelerde çeşitlilik göstermeye devam ediyor. Temmuz ayında en fazla ihracat yaptığımız ülkeler 1 Milyon 5 Bin dolar ile Kuveyt, 908 Bin dolar ile ABD, 821 Bin dolar ile Ekvator Gine, 443 Bin dolar ile İsrail ve 353 Bin dolar ile Tayland oldu. Burada en dikkat çekici olan ise Ekvator Gine’ye yapılan ihracat. Sivas kabuğunu kırıyor ve ihracat pazarını geliştiriyor. Milyon doları geçen ihracat yapılan ürünlerimizde ise Makine aksamları ve madencilik ürünleri yine ilk sırada yer aldı. Demirağ OSB’nin teşvik çerçevesine alınması şehrimizin büyümesi ve gelişmesi açısından olmazsa olmazımızdı. Birinci OSB’nin de Cazibe Merkezine alınması için mücadelemizi ve taleplerimizi sürdürüyoruz. Sivas’ta işsizliği bitirmek için birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. Şehrimizi hak ettiği yere hep birlikte çalışacağız" şeklinde konuştu.