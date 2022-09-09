Hükümet yetkilileri Aktepe’den çiftlerin taleplerini dinledi

AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Sivas Milletvekilleriyle birlikte Gürün Ziraat Odası’nı ziyaret ederek Başkan Hüseyin Aktepe’den çiftçilerin taleplerini dinledi.

AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Ak Parti Sivas Milletvekilleri Semiha Ekici ve Habip Soluk’la birlikte Gürün İlçesi programı çerçevesinde Gürün Ziraat Odası’nı da ziyaret ettiler. Gürün Ziraat Odası’nı ziyaret ederek Başkan Hüseyin Aktepe’den bu yıl ki tarımsal faaliyetler hakkında bilgi alan Yılmaz, aynı zamanda Aktepe’den çiftçilerin karşı karşıya bulunduğu sıkıntılar ve talepleri dinledi.