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Hortum vinçte çalışırken yakaladı

Sivas’ta aniden çıkan hortum işçileri vinçte yakaladı, yaşanan panik cep telefonu ile kaydedildi.

SİVAS 15.07.2021, 10:21
Hortum vinçte çalışırken yakaladı
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Sivas’ta aniden çıkan hortum işçileri vinçte yakaladı, yaşanan panik cep telefonu ile kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre olay Sivas’ta Yenişehir Mahallesinde yapımı devam eden İtfaiye Binası şantiyesinde yaşandı. İnşaat işçilerinin vinçte çalıştığı sırada aniden bir hortum çıktı. Metrelerce uzunluktaki hortuma vinçte çalışırken yakalanan işçiler panik yaşadı. İçlerinden birisi ise bu anları neşeli bir şekilde cep telefonu ile kayıt altına aldı. Diğer işçilerin yaşadığı panik görüntülere yansıdı.
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