Hiç biri göründüğü gibi değil

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi öğrencileri tarafından moleküler mutfak uygulama ve araştırmaları yapılmaya başlandı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü İleri Mutfak Teknikleri dersi kapsamında moleküler mutfak uygulama ve araştırmaları yapılmaya başlandı. Ders sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Emre Hastaoğlu, moleküler düzeyde gıdaların kimyasal reaksiyonları ile aynı görünümde farklı içeriklere sahip ve tabak dizaynı için geliştirilen moleküler gastronomi tekniklerinin yeni nesil bir uygulama alanı olduğunu ve bölüm mutfaklarının imkânları dâhilinde birbirinden farklı tekniklerin kullanıldığını ifade ederek hem lisans hem de yüksek lisans düzeyinde tasarımlara geçtiklerini söyledi.

Çalışma kapsamında yüksek lisans öğrencileri Şefahat Taşçı, Beyza Nur İlhan, Ünalcan Kutal, Mühacid Soykan ve Ertuğrul Öztabak ile jelleşme ve küreleme teknikleri ile transparan ravioli, yalancı havyar küreleri, jel makarna, şeffaf laz böreği, kapsülleme tekniği ile portakal suyundan çatlamış yumurta görünümü elde edildi.

Çalışma ekibi bu teknikleri yöresel lezzetlerde uygulayarak modern tabak tasarımları ile uluslararası yarışmalara hazırlandıklarını belirttiler.