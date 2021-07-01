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Heyelan köy yolunu kapattı, ekipler seferber oldu

Sivas’ın Zara ilçesinde heyelan sebebiyle kapanan köy yolu İlçe Özel İdaresi ekipleri tarafından temizlenerek ulaşıma açıldı.

SİVAS 01.07.2021, 13:46
Heyelan köy yolunu kapattı, ekipler seferber oldu

Sivas’ın Zara ilçesinde heyelan sebebiyle kapanan köy yolu İlçe Özel İdaresi ekipleri tarafından temizlenerek ulaşıma açıldı.

Sivas’ın Zara ilçesine bağlı Akdede köyü yolunda geçtiğimiz günlerde heyelan meydana geldi. Heyelan sebebiyle kaya parçaları ve toprak yolu kapattı. Toprak kaymasının yaşandığı sırada yolda araç ve insan olmaması büyük bir faciayı önledi. Yolun tekrar trafiğe açılması için Zara İlçe Özel İdaresi Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yol ekipler tarafından temizlenerek yeniden ulaşıma açıldı.
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