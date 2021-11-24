“Herkesin eğitimi sahiplenmesi gerekiyor”

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan ve Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman ile birlikte 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Kılıçarslan İlkokulunu ziyaret etti.

İlk olarak sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet eden Bilgin ve Aslan, öğrencilere kitap seti hediye etti. Başkan Bilgin ve Aslan, daha sonra okulda görev yapan öğretmenlerle bir araya geldi.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve ekibine, eğitime verdikleri önem ve destekten dolayı teşekkür eden Aslan, Bilgin’in eğitimle ilgili hiçbir talebi geri çevirmediğini dile getirdi.

Belediye tarafından birçok okulda öğretmenler odasının yenilendiğine de vurgu yapan Aslan, Kılıçarslan İlkokulu Öğretmenler Odasının da bu kapsamda yenilendiğini söyledi. Aslan; "Okulumuzun öğretmenler odası gerçekten pırıl pırıl oldu ve Öğretmenler Günü için de çok güzel bir hediye oldu. Ben tüm öğretmenlerimiz adına Sayın Belediye Başkanımıza eğitime verdiği desteklerden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise "Eğitim camiamızın emrindeyiz. Eğitime verdiğimiz her bir desteği asli görevimiz olarak görüyoruz. Biz eğitim camiasının emrinde olmaya devam edeceğiz. Eğitimimiz iyiyse, çocuklarımızı yarının yöneticileri olarak iyi yetiştirebiliyorsak ülkemizin de geleceğinin aydınlık olduğuna inanıyoruz. Bu noktada en büyük görev öğretmenlerimizindir. Ben öğretmenlerimize bu nedenle çok çok teşekkür ediyorum." dedi.

Devletin eğitim alanında çok önemli çalışmalar yaptığına vurgu yapan Bilgin, eğitimin tek bir kuruma bırakılamayacak kadar önemli bir konu olduğuna da dikkat çekti. Bilgin, "Devletimiz her alanda büyük yatırımlarla eğitim alt yapısını yeniledi, güzelleştirdi. Ancak eğitim, sadece bir kuruma bırakılacak kadar küçük bir konu değil. Devletin, yerel yönetimlerin, velilerin kısacası herkesin bu konuyu sahiplenmesi gerekiyor. Biz de imkanlarımızı zorlayarak okullarımız başta olmak üzere, öğrencilerimize ve öğretmenlerimize destek olmaya, onların manevi olarak da yanında olmaya devam edeceğiz. 70 okulumuzun fiziki koşullarına göre öğretmenler odasını yeniledik. Bunu da naçizane bir Öğretmenler Günü hediyesi olarak kabul etmenizi arzu ediyoruz."

Bilgin ve Aslan, daha sonra öğretmenlerle sohbet ederek, görüş, öneri ve talepleri dinledi.

Bilgin, 24 Kasım Öğretmenler Günü Dolayısıyla öğretmenlere hediye takdim etti.