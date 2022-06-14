Herkes Antalya’yı Antalyalı turistler Sivas’ı tercih etti

Çoğu kişi tatil için Antalya’yı tercih ederken Antalyalı turistler ise Türkiye’nin açık hava müzesi olarak kabul edilen Sivas’ı tercih etti.

Sivas’ta tarihi kent meydanı barındırdığı eserlerle açık hava müzesini ardırıyor. Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde inşa edilen ve günümüzde hala ayakta olan Çifte Minareli Medrese, Şifahiye Medresesi, Buruciye Medresesi, Kale Cami, Atatürk Kongre Müzesi, Tarihi Jandarma Binası ve Tarihi Valilik Binasının bir meydanda bulunması Sivas’ın tarihi zenginliğini gözler önüne seriyor. Bunların dışında şehirde bulunan bir çok tarihi eser yapılar ve müzeler yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Turizm sezonunun açılması ile turist kafileleri de bu açık hava müzesine akın etti. Sivas’ı görmek içi Antalya’dan gelen Yemen Erkan, Sivas’ın görülmesi gereken ender şehirlerden olduğunu ve adeta açık hava müzesi olduğunu belirterek, tarihi yapılar bir arada ve her hangi bir ücret vermeden görüp gezebildiklerini söyledi.

"Sivas’ı hiç bu şekilde beklemiyordum"

Sivas’ı gezmek içinAntalya’dan gelen Ayşe Gül Olgun, şehirden etkilendiğini belirterek, "Sivas’ı hiç bu şekilde beklemiyordum. Şehrin tarihi dokusu, temizliği ve düzeni çok hoşuma gitti. Herkesin gelip görmesini tavsiye ediyorum gerçekten görülmesi gezilmesi gereken bir yer. Eserlerin birbirine yakın olmaları gezme açısından çok güzel, farkı yerlerde farklı eserleri görmek için baya bir uzun yol gitmemiz gerekiyor. Özellikle çifte minare çok hoşuma gitti" şeklinde konuştu.