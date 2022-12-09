Helalinden 8 madalyayla Sivas’a döndüler

Öğrenciler, İstanbul’da düzenlenen 9. Helal Fuarı çerçevesinde gerçekleştirilen şampiyona sonrasında Okul Müdürü Tuncay Baral, Müdür Yardımcısı Melike Aslan ve Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı Şefi Sevgi Polat ile birlikte Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan’ı ziyaret etti.

Şampiyona hakkında Aslan’a bilgi veren Baral, öğrencilerin farklı kategorilerde 1 altın, 3 gümüş ve 4 bronz madalya kazandıklarını söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Aslan ise bir süre öğrencilerle sohbet ederek elde ettikleri başarılardan dolayı tebriklerini iletti.