Hedef 1 milyon küçükbaş hayvan

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, Sivas’ta 700 bin olan küçük baş hayvan sayısını 1 milyona çıkarmayı amaçladıklarını söyledi.

Çetindağ, Valilik koordinesinde yürütülen “Hedef; 1 Milyon Kangal Akkaraman Koyunu” projesini desteklediklerini belirtip, Sivas’ın mera varlığı bakımından Türkiye’de 3. Sırada yer aldığını hatırlattı.

Sivas’ın coğrafi yapısının küçükbaş hayvancılığa müsait olduğunu kaydeden Çetindağ, “Konya’dan sonra en büyük alana sahip şehiriz. Mera alanlarına baktığımız zaman da 800 bin hektar ile 3’üncü sıradayız. Bizim yaylalarımız, dağlarımız, meralarımız küçükbaş hayvancılık için çok elverişli. Sayın Valimiz; Sivas’ımız için gerçekten bulunmaz bir insan. Çünkü tarım ve hayvancılığı çok iyi biliyor, ilimiz için öneminin de farkında. ‘Hedef; 1 Milyon Kangal Akkaraman Koyunu’ projesi Valiliğimiz koordinesinde yürütülüyor. Hedefimiz 1 milyon küçükbaş hayvan. Bu noktada büyük çaba harcayan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkililerine teşekkür ediyorum. Biz de Sivas Ziraat Odası olarak sonuna kadar destekliyoruz. Çünkü çiftçimizin 12 ay boyunca faydalanacağı meralarımız var. Bunun da en büyük avantajını küçükbaş hayvancılıkta görebiliriz. Ülkemize getirdiğimiz büyükbaş hayvanlar ahırda beslenmek zorunda ama koyunculuğa girdiğiniz zaman 12 ay boyunca meradan faydalanma söz konusu. İklim şartları da değişti, bunu tetikliyor. Bu alt yapımız da var. Sayın Valimiz Salih Ayhan’ın koordinesinde yürütülen bu çalışma ile tüm paydaşların da desteğiyle inşallah 1 milyon koyun hedefinin de üzerine çıkacağız” dedi.

Koyunlar yaylaları süsleyecek

Sivas’ta hayvancılığın önündeki en büyük sıkıntılardan birini çoban bulunamayışı olarak değerlendiren Çetindağ, “Çoban eksikliği sorununu çözersek çok iyi olur. Genelde mülteciler bu işi yapıyor. Bu sorunu çözmek için çobanlarımızın primleri belli bir zaman diliminde devlet tarafından karşılanabilir. Çünkü iş adamlarımız tarafından köyde kalan vatandaşlarımız tarafından son dönemde koyunculuğa rağbet olduğunu görüyoruz. Bunlar desteklenmeli. Eski zamanlardaki gibi her köyde 4-5 sürünün olduğu ve koyunlarımızın, kuzularımızın yaylarımızı süslediği, dağlara neşe getirdiği günleri göreceğiz inşallah” diye konuştu.