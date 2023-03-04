Hayvanseverlerden tepki: “Bir canlının yuvasını yakmak, yıkmak vicdansızlıktır”

Sivas’ta köpek kulübesinin ateşe verilmesinin ardından bir araya gelen hayvanseverler bu duruma tepki gösterdi.

Sivas kent merkezinde dün sabaha karşı bir köpek kulübesi kundaklandı. Köpek kulübesinin ateşe verilme anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir kişinin kulübeyi yaktıktan sonra kamerayı kırdığı görüldü. Bu duruma tepki gösteren hayvanseverler kulübenin yakıldığı yerde toplanarak tepkilerini dile getirdi. Hayvanseverler adına konuşan Mehmet Akif Aksoy, “Yaşadığımız deprem felaketinde hepimiz evsiz yurtsuz kalmanın zorluğunu daha iyi anlarken bir canlının yuvasını yakmak, yıkmak vicdansızlıktır” dedi.

Suç duyurusunda bulunuldu

Aksoy, suç duyurusunda bulunulduğunu ifade ederek, “Hukuk zemininde adaletin sağlanabilmesi ve olaya ilişkin tüm delillerin toplanabilmesi ve ilgili soruşturmanın başlaması için konunun savcılığa intikal etmesi adına ilgili kolluk birimleri ile temasa geçmiş bulunmaktayız, faillerin hepsinin yakalanarak adalet önüne çıkarılarak yargılanmaları adına konunun sıkı takipçisi olacağımızı iş bu basın duyurumuz ile kamuoyuna ve tüm hayvansever dostlara duyuruyoruz” dedi.

“Bu canlar hepimize emanet”

Gün beraber olma günüdür, gün sevgi, dostluk ve merhamet günüdür. Yakın zamanda yaşanan ve daha acısı taze olan, ülkemizi derin bir hüzün ve yasa boğan Kahramanmaraş depremleri yüreğimizden silinmiş değildir. İnsan olarak evini, canını kaybetmenin yaşattığı derin acı iliklerimize kadar işlenmişken, hiç kimseye bir zararı olmayan, derdini dahi anlatmaya dili olmayan bir sokak canının evini kundaklamak suretiyle yok eden bu zihniyet daha öncesinde de aynı şekilde aynı sokak canlarına karşı saldırıda bulunmuş, zehirlemekle tehdit etmişti. Bizler hayvanseverler olarak bu kimsesiz canların haklarını korumaya ve onları kollamaya daha çok mücadele edeceğiz. Bu haklı mücadelemizde bir kere daha söylüyoruz ki; hiçbir kendini bilmez bu canlara zarar veremez, evini kundaklayamaz. Bu canlar hepimizin sorumluluğunda, bu canlar hepimize emanet. Bugün bu canlara yapılan saldırılara karşı sessiz kalanlar ya da bu saldırıları destekleyenler yarın insana karşı yapılan saldırılara da duyarsız olacak yahut destek olacaklardır. Çünkü herhangi bir cana saygısı olmayanın insana saygısı da söz konusu olamaz. Hele ki kendisine saygısı hiç olamaz. Sözlerimizi bitirirken; sokak canlarının yerinin dağlar taşlar, uzak yollar olmadığını, insan kadar onların da bu dünyanın sahibi olduklarını, bizim gibi onların da yaşam hakkı bulunduğunu ve ihtiyaçları noktasında kendilerine insan olarak bizim sahip çıkmamız gerektiğini, haklarını koruyup kollayacağımızı tüm kamuoyuna ve basına duyururuz” diye konuştu.