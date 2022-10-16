Hayvanseverlerden canlı hayvanların internetten katalogla satılmasına tepki

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Sivas İl Temsilcisi Özge Nihan Çubukçu, canlı hayvanların internet üzerinden katalogla satılmasına tepki gösterdi.

Resmi Gazete’de 14 Temmuz 2021 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren kanun ile petshoplarda kedi ve köpek satışı yasaklanmıştı. HAYTAP Sivas İl Temsilcisi Özge Nihan Çubukçu, 14 Temmuz 2021 itibariyle petshoplarda canlı hayvan satışının yasaklandığını ancak yasaklanan hayvan satışının artık internette katalog üzerinden yapıldığını ifade ederek, “Şimdi camın arkasında satmıyorsun, internette katalogdan satıyorsun ne farkı var ki. O hâlâ mal; elmadan, armuttan, patatesten bir farkı yok” dedi.

Bu konuda çok mücadele ettiklerini belirten Çubukçu, "Petshop gerçeği dedik, petshoplarla yaşanan trajedileri göz önüne getirdik. Yasa değişikliğinde bu maddenin olması yolunda elbette çok baskımız oldu. Bu şekilde yasaklanan hayvan satışı artık internette katalog üzerinden yapılıyor. Yani internete girdiğinizde herhangi bir hayvan cinsi yazdığınızda ya da hayvan satışı yapan bir siteye girdiğinizde alt alta olan cinsler var. Oradan telefon edip görüşüyorsunuz. Ben hatta bugün bu konuyla ilgili daha somut bilgi sahibi olmak için internette bu şekilde satış yapan siteye girdim, bir Akita cinsi köpek siparişi vermek istediğimi söyledim. Nasıl göndereceklerini sorduğumda ‘Otobüs ile’ dedi. ’Hayvana bir şey olursa’ diye sorduğumda ise ‘Garantisi olduğunu, hayvan otobüste ölürse paranızı iade edip ve sizi mağdur etmeyiz’ dedi. Hayvanın gönderimi konusunda anlaştıktan sonra ’Peki ya elektrik alamazsam iade edebiliyor muyum?’ diye sordum, ‘Yok hanımefendi mal mı bu iade edilsin’ dedi. ’Mal değilse neden satıyorsunuz?’ dedim telefonda, gerilince teşekkür edip konuyu kapadım. Yani durum bu. İnternet üzerinden istediğiniz cins hayvanı satın alabilirsiniz" dedi.

"Petshopların kapatılması tamamen görüntüde, birilerini susturmak adına yapılmış olan bir önlemdir"

HAYTAP İl Temsilcisi Özge Nihan Çubukçu, getirilen düzenlemenin yetersiz olduğunu savunarak, “Güya buna bir düzenleme geldi. Bizim buradaki amacımız, hayvan satışının ve üretiminin artık durması bakım evlerinden hayvanların sahiplenilmesi ve böylece çok şikâyet edilen sokaklarda sürüyle yürüyen hayvanları görmemekti. Biz bu hayvanların sokaklarda sürü halinde gezmesine bayılmıyoruz. Şimdi camın arkasında satmıyorsun, internette katalogdan satıyorsun, ne farkı var ki. O hâlâ mal; elmadan, armuttan, patatesten bir farkı yok. Bu hayvanların bu şekilde satışı da çok ciddi hayvan istismarıdır. Petshopların kapatılması tamamen görüntüde birilerini susturmak adına yapılmış olan bir önlemdir, geçerliliği söz konusu değil” dedi.