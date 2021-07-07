Hayvan ambulansı kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Sivas’ta hayvan ambulansı ile jeep kafa kafaya çarpıştı, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza kent merkezi Gazi Lisesi Alt Geçidinde yaşandı. Karşı yönlerden gelen O.E. yönetimindeki jeep ile M.R. yönetimindeki 06 CIC 407 plakalı hayvan ambulansı kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ve jeep’te bulunan M.D. ve G.D. yaralandı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.