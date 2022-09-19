Havayı kirleten egzozlara karşı kameralı denetim, cezası otomatik gelecek

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Sivas’ta da Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES) sürücülere tanıtıldı, tanıtım uygulamasında emisyon oranı yüksek egzozlara ceza uygulanmadı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın hava kirliliğine karşı başlattığı Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES) projesi 81 ilde hayata geçirildi. Egzoz muayenesi yaptırılmayan araçların tespiti için EGEDES sistemi uygulamaya girdi. ASELSAN tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen mobil plaka tanıma sistemi (MPTS) cihazlarının yerleştirildiği EGEDES uygulaması Sivas’ta da sürücülere tanıtılmaya başlandı. Uygulamayla birlikte sistem üzerinden otomatik tutanakla idari yaptırım uygulanabilecek. Öte yandan 2022 yılı egzoz emisyon ölçümü yaptırmama cezasının 2 bin 815 lira olarak belirlendi.

“Cezası 2 bin 815 liradır”

EGEDES uygulamasıyla ilişkin bilgi veren Sivas Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Çevre Yönetim ve Denetim Şube Müdürü İbrahim Kaya, “Bugün burada Egzoz Elektronik Denetleme Sisteminin tanıtımı amacıyla buradayız. Vatandaşlarımıza bunu tanıtmak istiyoruz. Kirliliğinin en büyük sebeplerinden olan trafikte seyirden araçların yaydığı egzoz gazı kirliliğini önlemek amacıyla buradayız. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 81 ilde uygulanmakta olan ve bugünde ilimizde denetimi yapılan Egzoz Elektronik Denetleme Sistemiyle araçların egzoz muayenesi kontrol edilebilmektedir. Bunlar saniyelik olarak sistem üzerinden otomatik olarak yapılmaktadır. Bu doğrultuda vatandaşlarımıza günümüz itibariyle idari yaptırım uygulanmamaktadır sadece tanıtım amacıyla buradayız. Ancak ilerleyen zamanlarda vatandaşlarımıza idari yaptırım uygulanmaması için egzoz sistemlerini kontrol etmesi, egzoz muayyenlerini kontrol etmesi ve egzoz muayyenlerini yaptırmalarını öneriyoruz. Günümüz itibariyle bunun cezası 2 bin 815 liradır. Sistemde otomatik olarak plakalar okunmakta, buradan sistem üzerinden araçların egzoz muayenesi olup olmadığı görülmektedir” dedi.

“Cezası otomatik olarak adreslerine tebliği edilmektedir”

EGEDES uygulamasının çalışma sisteminden bahseden Sivas Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Çevre Yönetim ve Denetim Şube Müdürü İbrahim Kaya, “Sistem üzerinden plakalar çekilmekte ve egzoz muayenesi olmayan araçların cezası otomatik olarak adreslerine tebliği edilmektedir. Her yerde hava kirliliği konuşmakta ve hava kirliliğini sebep olan en önemli faktörlerden bir tanesi trafikten kaynaklı yani araçlardan yayılan egzoz gazıdır. Bu egzoz gazı hem küresel ısınmaya sebep olduğu gibi hem de insanlarda birinci dereceden kalp rahatsızlıklarına sebep olabiliyor. Bunların önüne geçmek için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca tedbirler alınmaktadır. Egzoz muayenesi hava kirliliğini yenmek için hayati önem taşımaktadır. Bu uygulama yürürlüğe girdi ancak Bakanlığımızca bu sistemi tanıtmak istiyoruz. Bu sistem bütünüyle tanıtıldıktan sonra ilerleyen zamanlarda egzoz muayenesi yaptırmayan vatandaşlara ceza işlemleri uygulanacaktır” şeklinde konuştu.