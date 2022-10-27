Hasta ve hasta yakınlarına hakları anlatıldı

Gürün Devlet Hastanesinde 26 Ekim Hasta Hakları Günü dolayısıyla hasta ve hasta yakılarına Hasta Hakları anlatıldı.

Gürün Devlet Hastanesinde 26 Ekim Hasta Hakları Günü dolayısıyla Hasta hakları birim sorumlusu Gönül Sarıoğlu, hastaları, hasta yakınlarını ve personeli Hasta Hakları konusunda bilinçlendirme için bir dizi etkinlikler gerçekleştirdi. Konuyla ilgili hastane içerisinde bir stant açılırken Sarıoğlu tarafından hasta, hasta yakınları ve personelle ikili olarak görüşülerek hem haklar anlatıldı hem de bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. Hastane Başhekimi Dr. Volkan Ergüvenç ve Hastane Müdürü Erdal Er’de etkinliklere destek verdi.