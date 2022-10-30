Hasta hakları anlatıldı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) 4 Eylül Kültür Merkezi’nde “Hasta Hakları: Önce Sorumluluk Sonra Hak” konulu panel gerçekleştirildi.

SCÜ Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dr. Öğr. Üyesi Ebrar Ilıman Yaltagil, Eğitim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Aysel Arslan ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Rukiye Aslan’ın iş birliğinde düzenlenen programa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hilmi Ataseven, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Enis Baha Biçer, İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Rüstem Hasbek, dekanlar, müdürler, sağlık çalışanları, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Moderatörlüğünü Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Alim’in yaptığı panele konuşmacı olarak, İl Sağlık Müdürlüğü Hasta Hakları Koordinatörü Meral Yıldırım, Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İshak Aydemir ve Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ebrar Ilıman Yaltagil katıldı.

Panelde hasta haklarının sağlık hizmetlerinde uygulanması, hasta haklarındaki ahlaki ve yasal durum ile hastaların ve hasta yakınlarının hakları hakkında bilgi verildi.

Gerçekleştirilen panel sonrası katılımcılara teşekkür belgesi takdim edildi.