banner363

banner380

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Selena Gomez: Sosyal medya devleri kötülükten para kazanıyor
Selena Gomez: Sosyal medya devleri kötülükten para kazanıyor
Ekonomistler Merkez Bankası’ndan ne bekliyor?
Ekonomistler Merkez Bankası’ndan ne bekliyor?
Ankara'da sıcaklık eksi 17'ye düştü
Ankara'da sıcaklık eksi 17'ye düştü
Altın ne kadar oldu, Dolar ve Euro fiyatları ne?
Altın ne kadar oldu, Dolar ve Euro fiyatları ne?

Hasar danışmanlık şirketleri mağdur ediyor, hukukçudan kritik uyarı

Avukat Kürşat Hardal, hasar danışmalık şirketlerinin yaşanan iş ve trafik kazaları sonrası birçok vatandaşı mağdur ettiğini belirterek kazazedelere yapmaları gerekenler konusunda tavsiyelerde bulundu.

SİVAS 19.01.2021, 11:28
2
Hasar danışmanlık şirketleri mağdur ediyor, hukukçudan kritik uyarı

Avukat Kürşat Hardal, hasar danışmalık şirketlerinin yaşanan iş ve trafik kazaları sonrası birçok vatandaşı mağdur ettiğini belirterek kazazedelere yapmaları gerekenler konusunda tavsiyelerde bulundu.

Sivas Barosu Avukatlarından Kürşat Hardal, ülkemizde yaşanan iş kazalarının büyük bir bölümünün eğitim ve denetim eksikliğinden kaynaklandığını belirterek, “Trafik ve iş kazalarını iki ayrı başlık halinde değerlendirmemiz lazım. Maalesef ülkemizin iş ve trafik kazalarındaki durumu içler acısı halde. Bunun sebebi daha çok trafik ve iş kazalarında dikkatsizlik ön plana çıkıyor. Trafik kazalarında insanlarımız alkollü araç kullanımı, uykusuzluk ve çeşitli etkenlerle birçok kaza meydana geliyor. Bu daha çok yayalar için dikkatsiz ve tedbirsiz bir şekilde yola çıkmalarından kaynaklı veya yaya yolunu yada üst geçitleri kullanmamasından kaynaklı meydana geliyor. Yine iş kazalarının en çok meydana gelmesinin sebebi; işverenlerin denetim ve gözetim yükümlülüklerini yerine getirmemesi, işçilere gerekli ve yeterli eğitimlerin verilmemiş olması ve daha birçok çeşitli etmen bunda etken. İşçiler içinse bilmedikleri tedbirsiz ve dikkatsiz iş yapmalarından kaynaklı olarak meydana geliyor” dedi.

Danışmanlık firmaları mağdur ediyor

Hardal, iş ve trafik kazası sonrası danışmanlık firmalarının kaza zedelere ikinci bir mağduriyet yaşatabileceğinin altını çizip, “Öncelikle vatandaşlarımızın şunu bilmesi gerekiyor. Hasar danışmanlık şirketi veya her ne nam altında kurulmuş olursa olsun danışmanlık şirketlerine itibar edilmemesi gerekir. Bizzat avukatları aracılığıyla hukuki destek veya yol aramaları doğru olacaktır. Nitekim trafik kazalarında hasar danışmanlık şirketlerinden ve diğer adlar altında kurulmuş şirketlerden aramalar gerçekleştirilerek, vatandaşların vekaletleri alınıp onlar hakkında işlem yapılıyor. Ancak bu yasal bir durum değil, avukatın yapması gereken işi hasar danışmanlık firmaları adı altında şirketler, insanların haklarını gasp etmekteler“ dedi.

Yaralılar ve ölenlerin yakınları tazminat talep edebilir

Hardal, iş ve trafik kazaları sonrası yaralı şahsın kendinin ve ölen şahsın yakınlarının sigorta şirketinden tazminat talep etme hakkı bulunduğunu belirterek, “Ölümlü bir trafik kazasında ölenin mirasçıları, destekten yoksun kalma tazminatı talep edebilirler. Bir avukat tuttuktan sonra destekten yoksun kalma talimatını sigorta şirketinden talep edebilirler. Sakatlıklı trafik kazalarındaysa kalıcı sakatlığı olan vatandaşlarımız yine bir avukat vasıtasıyla sigorta şirketlerinden kalıcı sakatlıklarına ilişkin tazminatlarını talep edebilirler. İş kazası eğer ölümlü bir iş kazasıysa ölenin mirasçıları, işverenden destekten yoksun kalma veya manevi tazminat talep edebilirler. Sakatlıkla sonuçlanan iş kazalarında yine kalıcı sakatlığı olan iş kazası mağdurları, işverenden maddi ve manevi tazminat talep etme hakkına sahiptir” şeklinde konuştu.

Avukatlardan destek alınmalı

Hardal, yaşanacak iş veya trafik kazası sonrası hukuki yolun bir avukat aracılığıyla başlatılması gerektiğini vurgulayarak, “Vatandaşlarımız trafik veya iş kazası geçirdikten sonra kesinlikle bir avukat eşliğinde hukuki yola girsinler. Çünkü, avukat vatandaşın hukuki yoldaki en büyük destekçisi. Hasar danışmanlık şirketleriyse trafik ve iş kazası geçiren vatandaşlarımızdan vekâletname alarak duygularını sömürüyorlar. Bu vekâletnameler usulsüzdür. Vekaletname alarak işlem yürütmeye çalışmaktalar. İnşallah bir an önce bu hasar danışmanlık şirketlerinin önü kapatılarak artık bu işlemlerin avukat vasıtasıyla yürümesi gayesindeyiz. Vatandaşlarımıza buradan şunu söylüyorum, hiçbir şekilde hasar danışmanlık firması adı altında hiçbir firmayla görüşmemeleri, hasar danışmanlık firmalarına itibar etmemelerini ve yalnızca avukatlarıyla bu hukuki yola girmelerini temenni ediyorum. Nitekim, hem maddi olarak hem de manen yıpranacaklardır” dedi.

Yasal olmayan sözleşmelerle mağdur ediyorlar

Danışmanlık şirketlerinin kaza zedeleri maddi ve manevi kayba uğrattıklarını, hak ettikleri tazminatın yüzde 50’sini aldıklarını belirten Hardal, “Hakları kaybolacak, maddi zarara uğrayacaklar. Binlerce lira tazminattan bahsediliyor. Bu tazminatlar hasar danışmanlık şirketlerinin yüzünden kayba uğruyor. Hasar danışmanlık şirketleri usulsüz olan sözleşmeler yapıyorlar, bu sözleşmelerde vatandaşa çıkacak olan tazminatın yüzde 50’sini, yüzde 30’unu almayı vadediyorlar. Bu sözleşmeler yasal değil. Sağlık verilerini ve kişisel verilerini hastanelerden ya da aracılar vasıtasıyla telefon numaralarına ulaşarak aramalar gerçekleştiriyorlar. Buda yasal değil. Çok şükür yeni düzenlemeyle hasar danışmanlık şirketlerinin dava açması ve sigorta tahkim komisyonuna başvurması engellendi. Ancak yine de bu şirketlere ve kalet çıkarılması büyük bir sorumluluk ve sıkıntı doğurmakta. Nitekim çıkan tazminatlar kendi hesaplarına yatıp bu hesaplarda hiçbir şekilde şeffaf olmayıp, vatandaşa misal 300 Bin Lira tazminat çıktıysa 100 Bin lirasını ödeyip size 100 Bin lira çıktı diye beyanlarda bulunuyorlar” şeklinde konuştu.
Yorumlar (0)
banner422
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 18 38
2. Fenerbahçe 18 38
3. Gaziantep FK 18 34
4. Galatasaray 18 33
5. Hatayspor 18 31
6. Alanyaspor 18 30
7. Karagümrük 18 27
8. Trabzonspor 18 27
9. Antalyaspor 19 25
10. Malatyaspor 18 24
11. Sivasspor 18 23
12. Başakşehir 18 23
13. Konyaspor 18 22
14. Göztepe 18 22
15. Kasımpaşa 18 22
16. Rizespor 18 21
17. Gençlerbirliği 18 19
18. Kayserispor 18 16
19. Erzurumspor 19 16
20. Ankaragücü 18 15
21. Denizlispor 18 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. M. United 18 37
2. Man City 17 35
3. Leicester City 18 35
4. Liverpool 18 34
5. Tottenham 18 33
6. Everton 17 32
7. Chelsea 18 29
8. Southampton 18 29
9. West Ham 18 29
10. Arsenal 19 27
11. Aston Villa 15 26
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 19 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Newcastle 18 19
16. Brighton 19 17
17. Burnley 17 16
18. Fulham 17 12
19. West Bromwich 18 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 16 41
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 18 32
5. Real Sociedad 19 30
6. Sevilla 17 30
7. Granada 18 27
8. Celta de Vigo 18 23
9. Cádiz 18 23
10. Real Betis 18 23
11. Levante 17 21
12. Athletic Bilbao 18 21
13. Getafe 17 20
14. Valencia 18 19
15. Eibar 18 19
16. Deportivo Alaves 18 18
17. Real Valladolid 18 18
18. Elche 16 16
19. Osasuna 18 15
20. Huesca 18 12