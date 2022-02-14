Hamidiye’de 60 eser görücüye çıktı

Sivas’ta Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu kursiyerleri tarafından Hamidiye Kültür Bahçesi Savaş Atları Müzesi’nde "Savaş Atları" temalı yağlı boya resim sergisi açıldı.

Serginin açılışına Sivas Valisi Salih Ayhan, İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, kursiyerler ve usta öğreticiler katıldı.

Açılış kurdelesini Aslan ve kursiyerlerle birlikte kesen Vali Ayhan, daha sonra sergiyi gezerek çalışmaları yakından inceledi. Ayhan, serginin düzenlenmesinde emeği geçenleri ve eser sahibi kursiyerleri tebrik etti.

Sergi hakkında bilgi veren Sivas Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Ramazan Baker ise Usta Öğretici Gülşah Tugartimur’un koordinesinde hazırlanan sergide 20 kursiyerin 2 ay içerisinde tamamladığı 60 eserin yer aldığını, bu eserlerden 20’sinin savaş atları teması ile yapıldığını ifade etti.