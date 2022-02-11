Halk Oyunlarında 380 sporcu hünerlerini sergiledi

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Halk Oyunları Sivas İl Temsilciliği organizesinde düzenlenen “Halk Oyunları İl Yarışması” sona erdi.

Taha Akgül Spor Salonunda gerçekleştirilen il yarışmasına 19 ekip ve 380 sporcu katıldı. Minikler, yıldızlar ve gençler kategorisinde düzenlemeli-düzenlemesiz dalda yapılan halk oyunları yarışmasında sporcular hünerlerini sergiledi.

Renkli görüntülerin ortaya çıktığı yarışma sonunda dereceye girenlere ödül verildi. Ekiplere ödülleri Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, Halk Oyunları Sivas İl Temsilcisi Ali Yavuz, hakemler ve antrenörler takdim etti.

Ödül töreninde konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, dereceye giren ekipleri tebrik ederek başarılar diledi.

Şampiyon olan ekipler

Minikler düzenlemesiz dalda İnönü İlkokulu A şampiyon olurken, yıldızlar düzenlemeli dalda Alparslan Ortaokulu şampiyon oldu. Yıldızlar düzenlemesiz dalda Alparslan Ortaokulu A, şampiyon olurken, gençler düzenlemeli dalda Kangal Anadolu Lisesi A şampiyonluğa uzandı. Gençler A düzenlemesiz dalda ise Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci oldu.