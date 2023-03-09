Hafızlara belgeleri takdim edildi

Sivas İl Müftülüğü bünyesinde hafızlık eğitimini tamamlayarak Diyanet İşleri Başkanlığınca gerçekleştirilen Hafızlık Tespit Sınavı’nda başarılı olan hafızlar için belge takdim töreni düzenlendi.

Törende konuşan İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya, “Kur’an-ı Kerimi ezberleyerek Allah’ın rızasını kazandınız. Hafızlık mükafatı dünya nimetleri ile ölçülemeyecek derecede yüksektir. Hafızlar, Kur’an-ı sadece dillerinde değil, gönüllerinde de taşırlar. Onların fikri de zikri de şükrü de Kur’an’dır” dedi.

Hafızların yetişmesinde annelerin daha fazla emeğinin olduğunu belirten Altunkaya, "Hafızlık eğitimi alan öğrenciler zor ve meşakkatli bir dönemden geçmektedir. Bu süreçte hocalarının olduğu kadar anne ve babalarının da sabır ve gayretleri takdire şayandır. Bu meşakkatli yolda evlatlarımıza destek olan ebeveynlere ve hocalarına teşekkür ediyorum. Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığımızca gerçekleştirilen Hafızlık Tespit Sınavı’nda başarı sağlayarak belge almaya hak kazanan öğrencilerimizi de tebrik ediyorum" dedi.

Program sonunda İl Müftüsü Altunkaya, hafızlığını tamamlayan öğrencilere hafızlık belgelerini takdim etti.