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Gürün’de larvalara karşı ilaçlamalar başladı

Sivas’ın Gürün ilçesinde belediye ekipleri, larvalara karşı Tohma çayında ilaçlama çalışması yaptı.

SİVAS 02.04.2021, 11:17
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Gürün’de larvalara karşı ilaçlamalar başladı

Sivas’ın Gürün ilçesinde belediye ekipleri, larvalara karşı Tohma çayında ilaçlama çalışması yaptı.

Gürün Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri yaklaşan yaz mevsimi öncesi sivrisinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarına başladı. Ekipler, larvalara karşı mücadele kapsamında Tohma çayında ilaçlama yaptı.

Tohma Çayı’nda başlatılan larva ile mücadele çalışmalarıyla ilgili konuşan Belediye Başkanı Nami Çiftçi, sivrisinek ve haşerelere karşı alınan önlem ve ilaçlamanın ihtiyaç duyulan tüm zamanlarda ve yerlerde düzenli olarak devam edeceğini belirtti.
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