Gürün’de eTwinning projesi başladı

Sivas’ın Gürün ilçesinde doğaya saygı ve sevgiyi kazandırmak amacıyla eTwinning projesi düzenlendi.

toplam on iki okulun yer aldığı “Köklerden Göklere’’ sloganıyla düzenlenen eTwinning Projesi başladı. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı projede; Sivas’tan Gürün Cumhuriyet İlkokulu, Eskişehir’den Sivrihisar Cumhuriyet İlkokulu, 1. Hava İkmal Bakım Merkezi İlkokulu, Osmaniye İlkokulu ve Pilot Binbaşı Ali Tekin İlkokulu, İstanbul’dan TOKİ Nilüfer Anaokulu, Feridun Tümer Anaokulu ve Hamdi Akverdi İlkokulu, Samsun’dan Cumhuriyet Anaokulu, Ankara’dan Yenimahalle Kampüs Koleji, Romanya’dan ve Avusturya’dan birer okul yer aldı

“Çocuklar yaşayarak öğreniyor’’

12 Öğretmen ve yaklaşık 150 ilkokul/anaokulu öğrencisinin yürüttüğü proje ile çocuklara ormanın faydalarını, biyoçeşitlilikle arasındaki ilişkiyi ve ormanların nasıl korunabileceğinin anlatılması planlanıor. Proje kapsamında doğa gezileri, sanatsal faaliyetler, ilginç çalışmalar ve fiziki etkinlikler uygulamalı olarak yapılıyor. Böylece çocuklar yaşayarak öğreniyor. Dolayısıyla öğrenmeleri için kalıcılık sağlanmış oluyor.

“Hayatta kalabilmemiz için ormanlara bağımlıyız’’

Proje hakkında bilgiler veren proje ortağı rehber öğretmen İrem Çakmak, “Ağaçlar en önemli şeyleri köklerden göklere taşır. Topraktan suyu alıp Dünya’nın atmosferine salarak yağmur yağdırır, bizlere oksijen sağlar. Soluduğumuz havadan kullandığımız ahşaba kadar hayatta kalabilmemiz için ormanlara bağımlıyız. Ancak buna rağmen hala ormanların yok olmasına izin veriyoruz. Bunun önüne geçmek için bilinçlenmek şart ve bu projenin bizlere katacağı çok şey var’’ dedi.