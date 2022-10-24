Gürün’de elma hasadında sona gelinde

Sivas’ın Gürün ilçesinde iki ay önce başlayan elma hasadında sona gelindi.

İlçedeki son toplu hasat Selami Çay’ın bahçesinde gerçekleşti. Çay, Yeşildere Köyü Kerpiç mevkiinde 10 yıl önce 10 dekar alana elma ağacı dikti. En çok tercih edilen 6 elma çeşidi olan; gala, grany smith, red chief, golden, fuji ve pink ledy türlerinde toplamda bin adet elma ağacı diken Çay, 5 yılın sonunda yüksek verim elde etti. Son hasada Gürün Kaymakamı Halil Yazıcı, Sivas Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, Sivas Tapu ve Kadastro Bölge Müdürü Adnan Kahveci, İlçe Jandarma Komutanı Fahrettin Özçoban ve İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Bülent Özgenlik katıldı. Kaymakam Yazıcı Selami Çay’a ait bahçede elma hasadı yaparak bilgi aldı. 10 dekar alandaki yaklaşık rekolte 60 ton olacak belirtildi.