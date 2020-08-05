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Gürün’de buğday hasadı başladı
SİVAS’IN GÜRÜN İLÇESİNDE BUĞDAY VE ARPA HASADI BAŞLADI.
SİVAS 05.08.2020, 15:58
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Sivas’ın Gürün ilçesinde buğday ve arpa hasadı başladı.
Arpa ve Buğday hasadının başladığı Sivas’ın Gürün İlçesinde İlçe Kaymakamı Kadir Algın, Belediye Başkanı Nami Çiftçi, Gürün Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Aktepe ve davetlilerin Konakpınar Köyü’nde düzenlenen hasat programına katıldı. Sabır ve alın teriyle geçen bir üretim sezonunun sonunda toprağın bizlere verdiği ürünlerin toplandığını söyleyen Belediye Başkanı Nami Çiftçi: “Eli nasırlı çiftçimiz hasatla birlikte bir yıllık emeğinin karşılığını almaya başlarken, üreticilerimizin nasırlı elleri ve alın terleri ile hasat edilecek bu ürünler, sofralarımıza ulaşacak. Bu hasat döneminin çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyoruz.” dedi.
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