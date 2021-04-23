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Gürün’de 23 Nisan kutlaması

Gürün’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

SİVAS 23.04.2021, 15:31
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Gürün’de 23 Nisan kutlaması

Gürün’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Sivas’ın Gürün ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında kutlama töreni gerçekleştirildi. Törende İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Çelengi Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtına sunuldu. Ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Öte yandan İlçe Milli Eğitim Müdürü Muharrem Demir, Okul Müdürleri, Vali Tuncel İlkokulu öğrencilerinden Yiğithan İdris Özpınar ve Mevlüt Gündoğan Gürün Kaymakamı Ahmet Tan’ı makamında ziyaret etti. Öğrenciler makam koltuğuna oturarak temsili Kaymakam oldular. Kaymakam Ahmet Tan öğrencilerle bir süre sohbet ederek çeşitli hediyeler verdi.

Kaymakam Tan daha sonra ilçede yaşayan çocukların evlerini ziyaret etti. Ziyarette çocukların bayramını kutlayan Ahmet Tan çeşitli hediyeler verdi.
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