Gürün Ziraat Odası dondurucu soğukta hayvanları unutmadı

Gürün Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Aktepe ve beraberindekiler dondurucu soğukta sokak ve yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Sivas’ta örnek uygulamalara imza atan Gürün Ziraat Odası, yaban hayvanlarını unutmadı. Yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak ve yaban hayvanlarını beslemek için etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Gürün Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Aktepe, Tarım Danışmanları ve Ziraat Odası personelleri katıldı. Başkan Aktepe ve beraberindekiler, hazırlanan kemikli etler, ekmek ve suyu belirlenen alanlara bıraktı. Gürün Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Aktepe yaptığı açıklamada, "Oda olarak sosyal sorumluluk projelerine önem veriyoruz. İlçemizde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle doğal hayatlarında yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlarımız için çalışma yaptık. Onların beslenmesi için çalışmalarımız kış boyunca devam edecek. Vatandaşlarımızdan ve özellikle çiftçilerimizden artan yiyecekleri çöpe atmamalarını ve bunları doğal yaşam alanlarında yemek bulmakta zorlanan hayvanlar için bir kenara koymalarını rica ediyoruz" dedi.