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Güreşçiler 2 altın madalya kazandı

Bursa’da yapılan U15 Güreş Türkiye Şampiyonası’na Sivas’ı temsilen katılan sporcular 2 altın madalya ile Sivas’a döndü.

SİVAS 28.05.2022, 12:45
Güreşçiler 2 altın madalya kazandı

Bursa’da yapılan U15 Güreş Türkiye Şampiyonası’na Sivas’ı temsilen katılan sporcular 2 altın madalya ile Sivas’a döndü.

U15 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası Bursa’da yapıldı. Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’ndeki şampiyonada 63 kulüpten bin 200 sporcu mücadele etti.

Sivas’ı temsilen şampiyonaya katılan Sivas Güreş Eğitim Merkezi sporcularından Hakan Sarıtaş ile Hasan Dur birinci olup altın madalya kazandılar. Altın madalya kazanan sporcular Avrupa Şampiyonası’nda ter dökecek. Ayrıca Sivas Güreş Eğitim Merkezi sporcularından Eren Kama ise kategorisinde Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

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