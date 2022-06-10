Güreşçi kızlar 2 madalya kazandı

Konya’da yapılan U11-U13 Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası’na Sivas’ı temsilen katılan sporcular kente bir altın, bir bronz madalya ile dönmeyi başardı.

U11-U13 Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası Konya’da gerçekleştirildi. Konya Teknik Üniversitesi Spor Salonu’nda düzenlenen şampiyona 33 kg, 36 kg, 39 kg, 42 kg, 46 kg, 50 kg, 54 kg, 58 kg, 62 kg, 66 kg ve 73 kilolarda yapılan final müsabakaları ile son buldu.

Sivas’ı temsilen şampiyonaya katılan sporcular derece yapmayı başardı. Sude Latife Şahin, kategorisinde Türkiye Şampiyonu olarak altın madalya kazanırken, Eylül İlbaş ise Türkiye üçüncüsü oldu ve bronz madalya kazandı.

Kente 2 madalya ile dönen sporcuları tebrik eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, antrenörlerine de teşekkür etti.