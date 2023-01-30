Gruplarda Sivas’ı temsil edecekler

Sivas’ta düzenlenen Okullar arası yıldızlar masa tenisi il birinciliği sona erdi. Müsabakalar sonunda kızlarda Süleyman Demirel Ortaokulu, erkeklerde ise Celal Bayar Ortaokulu şampiyon oldu.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Masa Tenisi İl Temsilciliği organizesinde Sivas’ta Okullar arası yıldızlar masa tenisi il birinciliği müsabakaları düzenlendi.

Mecnun Otyakmaz Spor Salonunda düzenlenen il birinciliğine 26 erkek ve 18 kız takım katılarak kıyasıya mücadele etti.

Zorlu müsabakalar sonunda erkeklerde Süleyman Demirel Ortaokulu şampiyon olurken, Danişment Ortaokulu ikinci, Şehit Üsteğmen Nizamettin Sungur Ortaokulu üçüncü ve Kadıburhanettin İ.H.O.O ise dördüncü oldu. Kızlarda ise Celal Bayar Ortaokulu şampiyon olurken, Ülkü İmamhatip Ortaokulu ikinci, Şehit Cüneyt Erkan Ortaokulu üçüncü ve Danişment Ortaokulu ise dördüncü oldu.

Kızlar ve erkeklerde şampiyon olan okullar, grup maçlarında Sivas’ı temsil etmeye de hak kazandı.