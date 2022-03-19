Son Dakika
Gizemli hırsız yakayı ele verdi
Sivas’ın Şarkışla ilçesinde artan hırsızlık olaylarının ardından inceleme başlatan Jandarma ekipleri bir kişiyi yakaladı.
SİVAS 19.03.2022, 10:41
Sivas’ın Şarkışla ilçesinde artan hırsızlık olaylarının ardından inceleme başlatan Jandarma ekipleri bir kişiyi yakaladı.
Sivas’ın Şarkışla ilçesine bağlı Kızılcakışla köyünde sürekli hırsızlık olaylarının yaşanması üzerine ekipler harekete geçti. Şarkışla İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler geniş kapsamlı araştırma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu 5 hırsızlık olayının şüphelisi M.G. yakayı ele verdi. Jandarmada ki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli şahıs tutuklandı.