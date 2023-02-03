Gençlik Kampı tamamlandı

Sivas İl Müftülüğü tarafından organize edilen Diyanet Gençlik Kampı’na katılan öğrenciler için Merkez Hafız Mehmet Altıntaş Yatılı Erkek Kur’an Kursu Gösteri Salonu’nda kapanış programı düzenlendi.

Yarıyıl tatilinde 3 gün boyunca kampta kalan öğrenciler, İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörleri eşliğinde Yıldız Dağı Kayak Merkezinde yapılan programların yanı sıra milli-manevi değerler eğitimi, kitap okuma gibi çeşitli etkinliklere katılarak hem eğlendiler hem de öğrendiler.

Kamp sonunda Sivas Vali Yardımcısı Adem Taşpınar, İl Müftüsü Vekili Ünal Tan, Müftü Yardımcısı Muttalip Karataş ve Gençlik Koordinatörlerinin katılımıyla kapanış programı düzenlendi.

Öğrenci Hafız Alperen Yaşar’ın Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşan Taşpınar, gençlere yönelik yapılan bu tür etkinliklerin topluma değer kattığını söyleyerek “Huzurlu ve güvenli bir gelecek inşa etmek; ancak maddi ve manevi bakımdan donanımlı ve hayati değerler üzerinden okuma kabiliyetine sahip bir gençlik ile mümkündür. Toplumsal gelişmenin ve yükselmenin imkanı, gençlerin hayallerinde ve gayretlerinde gizlidir. Bu çerçevede her dönem gençlere yönelik etkinlikler düzenleyen İl Müftülüğümüze ve bu faaliyetlerde emeği geçen tüm din görevlilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Programın sonunda kampa katılan öğrencilere katılım belgesi verilerek hediye takdiminde bulunuldu.