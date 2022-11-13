Gençler imza için kuruğa girdi

Sivas’ın ilk ve tek alışveriş merkezi İVA PARK AVM’de düzenlenen imza günü yoğun ilgi gördü, gençler metrelerce kuyruk oluşturdu.

Sivas’ın ilk ve tek alışveriş merkezi İVA Park AVM’de Ekim ayında başlanan AnaYurt Kitap Fuarı’nın kapanışı görkemli ve hareketli bir hafta sonu ile gerçekleştirildi. Klinik Psikolog ve Yazar Esra Ezmeci sevenleri ile buluştu. AVM’nin etkinlik alanında düzenlenen programa çok sayıda genç katıldı. Gençler imza alabilmek ve fotoğraf çekilebilmek saatlerce beklerken, kuyruk oluşturdu.