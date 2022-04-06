Gencer, “Sağlıkta şiddetin nedeni iletişimsizlik”

Doç. Dr. Zekiye Tamer Gencer, sağlıkta şiddetin nedeninin iletişimsizlik olduğunu belirtti.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) İletişim Fakültesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Zekiye Tamer Gencer, son yıllarda artış gösteren sağlıkta şiddet olaylarına yönelik açıklamalarda bulundu.

Hayatın her alanında görülebilen her türlü şiddet olayının iletişim eksikliğine bağlı olduğunu söyleyen Doç. Dr. Gencer “Sağlıkta şiddette taraflar arasındaki anlaşmazlığın en temel sebebi iletişim eksikliği ve öfke yönetmeyi bilmemektir. Mekânsal bağlamda birlikteliğin olduğu, yüz yüze iletişimin kurulduğu hastane gibi ortamlarda hem hasta hem de sağlık çalışanı açısından nezaket, öfke kontrolü ve etkili iletişim kuralları çok büyük öneme sahiptir.” dedi.

Şiddet unsurunu sağlık çalışanları açısından da ele alan Gencer “Sağlıkta şiddet konusunu sağlık çalışanları açısından ele aldığımızda durum vahim. Araştırmalara göre şiddet gören sağlık çalışanlarının yüzde 84’ü sürekli endişe ve tetikte olma durumu içinde yaşıyor maalesef.” şeklinde sözlerine devam etti.

Konuşmasının sonunda Gencer, “Medyanın sağlık çalışanlarına ilişkin şiddet haberlerini verme biçimleri, hasta ve yakınlarının beklentilerinin farklılaşması ve bir takım sistemsel sorunlar da şiddeti tetiklemektedir.” diyerek İletişim Fakültesi olarak kurumlar ve kişilerarası iletişimlerde görülen eksiklik ve aksaklıkların giderilmesi adına çeşitli çalışmalar yürüttüklerini anlattı.