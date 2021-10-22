Genç MÜSİAD Sivas İl Başkanı Eminoğlu, “Güçlerinizi birleştirin’’

Sivas’ta Genç MÜSİAD tarafından üyelerle tanışma ve kaynaşma programı düzenledi. Program’a MÜSİAD Sivas Şube Başkanı Salim Eminoğlu, Genç MÜSAİD Sivas Şube Başkanı Selim Demirkaynak ve üyeler katılım gösterdi. Program video klip gösterimi ile başladı. Video klipin izlenmesinin ardından konuşmalar gerçekleştirilerek yemeğe geçildi. Burada konuşan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği(MÜSİAD) Sivas Şube Başkanı Salim Eminoğlu, “ Sizleri bir arada görmek çok güzel. Ben Selim Başkanı tebrik diyorum. Bu kadar arkadaşı bu kadar genci bir araya getirmiş, birlikte istişare etmiş. Toplantının amacını yerine getirmiş. 3 T. Tanı, Tanıştır, ticaret yap. Önce tanışacaksınız. Tanıdığınız kişileri tanıştıracaksınız, birlikte güç birliği yapıp, güçlerinizi birleştirip, sermayelerinizi birleştirip, ticaret yapacaksınız. Güçlü olursanız, büyük düşünürseniz, geniş düşünürseniz bu memlekette söz sahibi olursunuz. Gerçekten ticaretiniz güçlü olursa söz sahibi olursunuz. Biz Sivas’ta şimdiye kadar birlikte hareket etme kültürü çok düşük. Geçmişte bunların sıkıntıları olmuş ve şuanda ki yeni nesil gençlik bunun sıkıntısını yaşıyor. Bir güven eksikliği var ama Allah’ın izniyle biz MUSİAD olarak ana kademede biz bunu yıktık. Birçok arkadaşlarımızla birlikte güç birliği yaptık. Birlikte hareket ediyoruz ve söz sahibi oluyoruz. Biz bu memlekette doğup bu memlekette büyüdük. Bu memlekete yatırım yapmak zorundayız biz’’ dedi.

Genç MUSİAD Sivas Şube Başkanı Selim Demirkaynak ise, "Daha iyi, daha güçlü bir Sivas gençliği için bu bayrağı devralmış durumdayız. Ekibim ve şahsım bu görevin, sorumluluğun bilincindedir. Bu sorumluluğu eğer biz yapamazsak, daha iyi yapacak olanların vebalinde olduğumuz bilinciyle en iyi şekilde yapma hevesiyle yola çıkmış bulunmaktayım. Kıymetli arkadaşlarım yeni bir döneme başlıyoruz. Bu yeni dönemde yeni bir motivasyonla, yeni bir ekiple ayakları yere basan işler başarma gayesindeyiz’’ diye konuştu.