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Gemerek’te trafik kazası 5 yaralı
SİVAS’IN GEMEREK İLÇESİNE BAĞLI SIZIR KASABASI YAKINLARINDA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA AYNI AİLEDEN 5 KİŞİ YARALANDI.
SİVAS 31.08.2020, 18:01
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Sivas’ın Gemerek İlçesine bağlı Sızır Kasabası yakınlarında meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Sivas’ın Gemerek ilçesi ile Sızır kasabası arasında meydana geldi. M.A.(50) yönetimindeki 38 NY 037 plakalı Opel marka otomobil ile karşı yönden gelmekte olan M.G.(53) yönetimindeki 58 TA 355 plakalı Fiat marka hafif ticari araç çarpıştı. Kazada M. A.(50), A. H. A.(12), L. A.(18), M. A.(39), H. A. (21) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Gemerek Devlet hastanesine sevk edildi.
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