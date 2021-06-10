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Gemerek Devlet Hastanesinde Biontech Aşıları Uygulanmaya Başlandı

Uzun bir süredir tüm Dünya’yı etkisi altına alan covid-19 la mücadele devam ederken aşı çalışmaları da aralıksız sürdürülüyor.

SİVAS 10.06.2021, 11:37
Gemerek Devlet Hastanesinde Biontech Aşıları Uygulanmaya Başlandı

Uzun bir süredir tüm Dünya’yı etkisi altına alan covid-19 la mücadele devam ederken aşı çalışmaları da aralıksız sürdürülüyor.

Sivas’ın Gemerek ilçesinde Sinovac aşısı uygulanmıştı. Gemerek Devlet Hastanesinde Biontech aşısı da uygulanmaya başlandı. Gemerek Devlet Hastanesinin günlük aşılama kapasitesinin 300 olduğu belirtilerek, randevu alan ve aşı hakkı bulunan vatandaşların Biontech aşılarını yaptırabilecekleri açıklandı. Aşı hakkı bulunan vatandaşlar182 numaralı telefondan ya da www.mhrs.gov.tr internet sitesinden randevu alabiliyor.
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