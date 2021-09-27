banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Gençler günde 25TL ile geçiniyor!
Gençler günde 25TL ile geçiniyor!
Sarıgül'ün partisinde toplu istifa!
Sarıgül'ün partisinde toplu istifa!
40 TL'ye hamsi mi olur!
40 TL'ye hamsi mi olur!
Trafikte çakar, makas ve drifte 8 ayda toplam 54 bin TL ceza kesildi
Trafikte çakar, makas ve drifte 8 ayda toplam 54 bin TL ceza kesildi

Geleneksel Türk Okçuluğu gösterisi nefes kesti

Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Sivas’ta düzenlenen geleneksel Türk okçuluğu gösterisi büyük ilgi gördü.

SİVAS 27.09.2021, 14:27
Geleneksel Türk Okçuluğu gösterisi nefes kesti

Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Sivas’ta düzenlenen geleneksel Türk okçuluğu gösterisi büyük ilgi gördü.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde “Avrupa Spor Haftası” etkinlikleri kapsamında geleneksel Türk Okçuluğu gösterisi düzenlendi.

Hamidiye Kültür Merkezi’nde düzenlenen okçuluk etkinliğine Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, şube müdürleri, il protokolü, antrenörler ve sporcular katıldı. Gelenek kıyafetlerini giyen sporcular, yaptığı okçuluk gösterisi ile beğeni toplarken, izleyenlerden büyük alkış aldılar.

Etkinlik sonrası konuşan Sivas rzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, “Avrupa Spor Haftası programları çerçevesinde Sivas’ta okçuluk gösterisi gerçekleştiriyoruz. Bu haftanın amacı gençlerimize, toplumumuza spor hareketleri ve hareket bilinci kazandırmak. Bu bilinci kazandırmak için etkinliğe katılan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Herkesi spor yapmaya davet ediyorum” dedi.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 7 16
2. Altay 7 15
3. Beşiktaş 7 14
4. Trabzonspor 6 14
5. Hatayspor 7 13
6. Konyaspor 6 12
7. Alanyaspor 6 12
8. Kayserispor 7 11
9. Karagümrük 7 11
10. Galatasaray 7 11
11. Sivasspor 7 9
12. Adana Demirspor 7 9
13. Antalyaspor 7 8
14. Gaziantep FK 7 8
15. Başakşehir 7 6
16. Malatyaspor 7 6
17. Kasımpaşa 6 5
18. Göztepe 7 5
19. Giresunspor 7 2
20. Rizespor 7 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 19
2. Ankaragücü 7 15
3. Erzurumspor 7 15
4. Eyüpspor 7 13
5. Bandırmaspor 7 12
6. Tuzlaspor 6 11
7. Kocaelispor 6 10
8. Manisa FK 7 9
9. Menemenspor 7 8
10. Gençlerbirliği 7 8
11. Boluspor 6 7
12. Samsunspor 5 7
13. İstanbulspor 6 7
14. Altınordu 7 7
15. Adanaspor 7 6
16. Denizlispor 6 6
17. Balıkesirspor 6 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Liverpool 6 14
2. Man City 6 13
3. Chelsea 6 13
4. M. United 6 13
5. Everton 6 13
6. Brighton 5 12
7. West Ham 6 11
8. Aston Villa 6 10
9. Brentford 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 6 9
12. Watford 6 7
13. Leicester City 6 7
14. Wolverhampton 6 6
15. Crystal Palace 5 5
16. Southampton 6 4
17. Newcastle 6 3
18. Leeds United 6 3
19. Burnley 6 2
20. Norwich City 6 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 17
2. Real Sociedad 7 16
3. Sevilla 6 14
4. Atletico Madrid 7 14
5. Rayo Vallecano 7 13
6. Barcelona 6 12
7. Real Betis 7 12
8. Valencia 7 11
9. Osasuna 7 11
10. Athletic Bilbao 7 10
11. Villarreal 6 8
12. Mallorca 7 8
13. Espanyol 7 6
14. Cádiz 7 6
15. Elche 7 6
16. Celta de Vigo 6 4
17. Levante 7 4
18. Granada 6 3
19. Deportivo Alaves 6 3
20. Getafe 7 0