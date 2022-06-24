Geleceğin mühendisleri mezun oldu

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Teknoloji Fakültesi Mezuniyet Töreni yapıldı.

SCÜ Kültür Merkezi Kadı Burhaneddin Salonunda düzenlenen mezuniyet törenine Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Yekbaş, Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turhan Kurşun, akademisyenler ve öğrenciler ile aileleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından okunan İstiklal Marşı ile başlayan törenin açılış konuşmasını Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turhan Kurşun gerçekleştirdi.

Dekan Prof. Dr. Turhan Kurşun; “İlkokuldan bu yana devam ettirdiğiniz eğitim hayatınızın zorlu aşamalarından biri olan lisans eğitimini başarıyla tamamladınız. Artık her biriniz başta kendinize olmak üzere ailelerinize ve ülkenize karşı sorumlu genç mühendislersiniz. Sizlerin ayrı bir özelliği yeni nesil mühendisler olmanızdır. Yeni nesil mühendis diyorum çünkü sizler teknoloji fakültelerinin amacına uygun olarak 7+1 sistemi ile yetişmiş hem teoriyi hem de uygulamayı bilen sektörün istediği mühendisler olarak iş hayatına atılacaksınız” dedi.

Törende 2020-2021 yılı fakülte birincisi de unutulmadı. Geçen yılın fakülte birincisine diploma ve teşekkür belgesini Kurşun verdi.

Bu yılın fakülte birincisine Rektör Yardımcısı Yekbaş, fakülte ikincisine Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Hubbezoğlu, fakülte üçüncüsüne ise Dekan Kurşun diploma ve teşekkür belgesini verdi.

Tören öğrencilere diplomalarının verilmesinin ardından kep atmasıyla sona erdi.