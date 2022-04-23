Geleceğin doktor ve sağlık yöneticileri ilk deneyimlerini yaşadı

Medicana Sağlık Grubu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde MBA okulları öğrencileriyle koltuk devir teslim töreni gerçekleştirdi.

Medicana Sağlık Grubu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde MBA okulları öğrencileriyle koltuk devir teslim töreni gerçekleştirdi. Sivas hastanelerinin ev sahibi olduğu programa MBA okulları, çeşitli illerindeki kampüslerden öğrencileriyle katıldı. Programa Medicana International Ankara, International İstanbul, Çamlıca, Ataşehir, Avcılar, Bahçelievler, Kadıköy, Bursa, Sivas hastanelerinin ev sahipliği yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 102. Yıl açılış yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Medicana Grup iştiraklerinde coşku ve tebessümle kutlandı. Medicana Sağlık Grubu ve MBA okullarında çeşitli programlarla düzenlenen kutlamalar renkli görüntülere sahne oldu. Medicana Sağlık Grubu genel müdür, genel müdür yardımcıları, başhekim ve başhekim yardımcılarının koltuklarında deneyim yaşayan MBA öğrencileri sorularıyla tebessüm ettirdi. Medicana Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı koltuğunu Ankara’dan devralarak programa katılan öğrenci Mahmut Utku Urgan “Bu koltuğa oturmak ve bu görevi yürütmek beni oldukça heyecanlandırdı. Değişik ve baş döndürücüymüş” diyerek katılanlara keyifli anlar yaşattı.

Doktorlardan öğrencilere özel mektup

Doktorların öğrencilere özel yazdığı mektuplarda “Sen kalbinde ülkenin bağımsızlığını taşıyan bir bayrak, ellerinde aydınlığın meşalesini tutan bir kahramansın. İnanıyorum ki gelecekte dünyayı daha iyi bir yer yapacaksın.” mesajı verildi. Etkinlik doktor ve yöneticiler tarafından öğrencilere verilen çiçek ve plaket takdimi ile sona erdi.