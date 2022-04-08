Gece okulu tanıtım faaliyetlerini sürdürüyor

Sivas’ta AND Eğitim ve Öğretim Kurumlarına bağlı hizmet veren Pusula Aksam Lisesi tanıtım faaliyetlerini sürdürüyor.

Sivas’ın tek akşam okulu olan Pusula Aksam Lisesi iş hayatına erken atılıp liseyi tamamlayamayanların lise mezunu olabilmeleri noktasında önemli bir görev üstleniyor. Eğitim faaliyetlerini sürdüren okul aynı zamanda faaliyet alanlarıyla ilgili bilgilendirme çalışmalarını da yürütüyor.

Okul Müdürü Perihan Gübüz ve Okul Müdür Yardımcısı Seçil Üngör sivil toplum kuruluşları ziyaretleri çerçevesinde Sivas Yiyecek Maddeleri Yapanlar ve Satanlar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Akgül’ü ziyaret etti. Ziyarette okulun tanıtımının yanı sıra daya bağlı esnaf ve çocuklarına yönelik indirim anlaşması yapıldı.

Akgül, akşam okulunun önemli bir açığı kapattığını dile getirip okul idarecilerine teşekkür etti. Akgül ayrıca oda olarak okulun her zaman destekçisi olacaklarını kaydetti.