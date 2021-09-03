Sivas’ta; Kurslarda Öğretimin Planlanması ve Rehberlikte Üstünleşme (KÖPRÜ) Projesi Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan başkanlığında İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE birimi brifing salonunda düzenlenen toplantıya Şube Müdürleri Hülya Bozbıyık, Resul Çatal ve Mesut Kaş, ve proje koordinatörü öğretmenler katıldı.

Toplantıda konuşan Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, yeni-eğitim öğretim yılının hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Sivas’ta güzel bir beraberlik ortamının olduğuna dikkat çeken Aslan, "Sivas, eğitimde iyi bir noktada. Ancak başarı seviyesinin daha yukarılara taşınması için el ele gönül gönüle vererek gece gündüz demeden çalışacağız. Sayın Valimizin eğitim alanındaki desteği ve bizlere öncülük etmesi bizim için çok önemli ve değerli. İnşallah KÖPRÜ projesini daha etkin ve verimli bir şekilde sürdürerek arzu ettiğimiz başarıları yakalayacağız” dedi.

Aslan’ın konuşmasının ardından KÖPRÜ Projesi koordinatör öğretmenlerinden Ekrem Koçak, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar ve istatistiki veriler ile yeni eğitim-öğretim yılında gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalara yönelik sunum yaptı.

Koçak’ın sunumunun ardından Şube Müdürü Mesut Kaş’ta KÖPRÜ Akademi Projesi ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi.

Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, proje bilgilendirmelerinin ardından şube müdürleri ve okul müdürleri ile KÖPRÜ ve KÖPRÜ Akademi projeleri kapsamında yürütülmesi planlanan çalışmalara yönelik görüş alışverişinde bulundu.