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Gece avlanırken ekiplere avlandılar

Sivas’ın Kangal ilçesinde gece avlanan 3 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

SİVAS 01.12.2020, 11:00
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Gece avlanırken ekiplere avlandılar
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Sivas’ın Kangal ilçesinde gece avlanan 3 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar il müdürlüğü ekipleri, kaç avcılara göz açtırmıyor. İl genelinde çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, yasal olmayan yollarla avlanan avcılara geçit vermiyor. Ekipler, geçtiğimiz günlerde Kangal ilçesinde 3 kişiye gece avlanmaktan yasal işlem yaptı. Öte yandan 1 adet yarı otomatik tüfeğe ve 1 adet el fenerine de el konuldu.
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