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Gaziantep FK-Sivasspor maçını Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek

Süper Lig’in 39. haftasında oynanacak Gaziantep FK-Sivasspor maçında hakem Mustafa Öğretmenoğlu görev alacak.

SİVAS 30.04.2021, 14:22
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Gaziantep FK-Sivasspor maçını Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek

Süper Lig’in 39. haftasında oynanacak Gaziantep FK-Sivasspor maçında hakem Mustafa Öğretmenoğlu görev alacak.

Süper Lig’in 39. haftasında 3 Mayıs Pazartesi günü Gaziantep Kalyon Stadyumu’nda saat 20.30’da oynanacak olan Gaziantep Futbol Kulübü ile DG Sivasspor maçının hakemleri açıklandı. TFF’nin resmi sitesinden yapılan duyuruya göre, Gaziantep FK ile Sivasspor karşılaşmasında Antalya bölgesinden Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalacak. Öğretmenoğlu’nun yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Murat Ergin Gözütok yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Caner Ak olacak.
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