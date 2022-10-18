Gazeteciler genç iletişimciler buluşmaya devam ediyor

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesinde Uygulamalı Gazetecilik Dersinin bu hafta ki konuğu İhlas Haber Ajansı Sivas Bölge Müdürü Göktürk Fırat oldu.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (CU) İletişim Fakültesi, Uygulamalı Gazetecilik dersinde öğrencilere, gazeteciliğin teorik uygulamalarının pratik aktarımı için gazetecileri ağırlamaya devam ediyor. CU iletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Fikriye Çelik’in dersinin bu haftaki konuğu İhlas Haber Ajansı Sivas Bölge Müdürü Göktürk Fırat oldu.

Fırat, genç iletişimcilere; ajans haberciliği, habercilikte gelişen ve değişen teknoloji kullanımı, etik ve dezenformasyon konularına değinerek deneyim ve tecrübelerini aktardı. Genç gazeteci adaylarının sorularını da yanıtlayan Fırat, “Milletler dünya coğrafyasında dilleri ile hayat sürer. Milletler dilleri yaşadığı sürece vardır. Dili yaşatan en önemli etken medyadır. Bu nedenle Türk dilini yaşatmak ve korumak zorundayız. Uyduruk ve yabancı kelimelerden uzak durup Türkçe kelimeleri tercih etmeliyiz” şeklinde konuştu.