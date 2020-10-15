Gafarlı; “Türkiye yanımızda olunca bizde kendimizi daha güçlü hissediyoruz’’
GAFARLI; “TÜRKİYE YANIMIZDA OLUNCA BİZDE KENDİMİZİ DAHA GÜÇLÜ HİSSEDİYORUZ’’ VALİ SALİH AYHAN’I ZİYARET EDEN ELÇİN GAFARLI VE DÜSEN KASEİNOV, AZERBAYCAN İLE ERMENİSTAN ARASINDA YAŞANAN GERGİNLİĞİNE DE DEĞİNEREK KARDEŞLİK MESAJI VERDİLER
Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı’nı temsilen Vali Salih Ayhan’ı ziyaret eden Elçin Gafarlı ve Düsen Kaseinov, Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan gerginliğine de değinerek kardeşlik mesajı verdiler.
Sivas Valisi Salih Ayhan Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Büyükelçi Düsen Kaseinov ve TÜRKSOY Azerbaycan Ülke Temsilcisi Elçin Gafarlı’yı makamında kabul etti. Vali Ayhan, Kaseinov ve Kaseinov ile bir süre sohbet etti. Düsen Kaseinov, Elçin Gafarlı ve Vali Salih Ayhan karşılıklı hediye takdiminde bulundular. Azerbaycan Ülke Temsilcisi Elçin Gafarlı, "Karabağ olayları, çatışmalarda Türkiye hep yanımızdadır. Cumhurbaşkanından tutun tüm kademeleri Azerbaycan’ı destekliyor. Budan dolayı ben Azerbaycan adına teşekkürlerimi iletiyorum. Türkiye yanımızda olunca bizde kendimizi daha güçlü hissediyoruz’’ dedi.
TÜRKSOY Genel Sekreteri Büyükelçi Düsen Kaseinov ise, her zaman Azeybaycan’ın yanında olduklarını ve desteklediklerini söyledi.
Sivas Valisi Salih Ayhan ziyaretlerinden dolayı Kaseinov ve Gafarlı’ya teşekkür etti.
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