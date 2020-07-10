Fikirlerin ürüne dönüşeceği atölye faaliyete geçti
AKADEMİSYEN VE ÖĞRENCİLERİN AR-GE PROJELERİNE AİT PROTOTİPLERİNİ HAYATA GEÇİRMELERİ İÇİN PROTOTİPLEME ATÖLYESİ HİZMETE BAŞLADI.
Akademisyen ve öğrencilerin Ar-Ge projelerine ait prototiplerini hayata geçirmeleri için Prototipleme Atölyesi hizmete başladı.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ile Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi akademisyen ve öğrencilerinin Ar-Ge projelerine ait prototiplerini hayata geçirmeleri amacıyla yapılan Cumhuriyet Teknokent Prototipleme Atölyesi faaliyetlerine başladı. Cumhuriyet Teknokent, proje sahiplerine verilecek ilk üretim desteği ile ülkede ve ilde girişimcilik ekosisteminin daha güçlü bir şekilde devam etmesine katkı sağlıyor. Bu kapsamda, Cumhuriyet Teknokent Prototipleme Atölyesi, fikirlerini ürüne dönüştürüp, fark oluşturmak isteyen girişimcilerin ve girişimci adaylarının bu ekosistemin imkânlarını kullanarak prototiplerini üretmelerini ve projelerini hayata geçirmelerini hedefliyor.
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|31
|66
|2. Trabzonspor
|31
|62
|3. Sivasspor
|31
|54
|4. Beşiktaş
|31
|53
|5. Galatasaray
|31
|52
|6. Alanyaspor
|31
|51
|7. Fenerbahçe
|31
|50
|8. Gaziantep FK
|31
|41
|9. Göztepe
|31
|39
|10. Antalyaspor
|31
|38
|11. Kasımpaşa
|31
|36
|12. Gençlerbirliği
|31
|33
|13. Malatyaspor
|31
|32
|14. Denizlispor
|31
|32
|15. Çaykur Rizespor
|31
|32
|16. Kayserispor
|31
|31
|17. Konyaspor
|31
|30
|18. Ankaragücü
|31
|26
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|32
|60
|2. Erzurum BB
|32
|56
|3. Adana Demirspor
|32
|55
|4. Bursaspor
|32
|55
|5. Akhisar Bld.Spor
|32
|54
|6. Fatih Karagümrük
|32
|53
|7. Altay
|32
|51
|8. Ümraniye
|32
|44
|9. Keçiörengücü
|32
|44
|10. Giresunspor
|32
|44
|11. Menemen Belediyespor
|32
|42
|12. İstanbulspor
|32
|37
|13. Balıkesirspor
|32
|35
|14. Altınordu
|32
|33
|15. Boluspor
|32
|30
|16. Osmanlıspor
|32
|27
|17. Adanaspor
|32
|21
|18. Eskişehirspor
|32
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|34
|92
|2. Man City
|34
|69
|3. Chelsea
|34
|60
|4. Leicester City
|34
|59
|5. M. United
|34
|58
|6. Wolverhampton
|34
|52
|7. Sheffield United
|34
|51
|8. Arsenal
|34
|50
|9. Tottenham
|34
|49
|10. Burnley
|34
|49
|11. Everton
|34
|45
|12. Southampton
|34
|44
|13. Newcastle
|34
|43
|14. Crystal Palace
|34
|42
|15. Brighton
|34
|36
|16. West Ham
|34
|31
|17. Watford
|34
|31
|18. Bournemouth
|34
|28
|19. Aston Villa
|34
|27
|20. Norwich City
|34
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|34
|77
|2. Barcelona
|35
|76
|3. Atletico Madrid
|35
|63
|4. Sevilla
|35
|63
|5. Villarreal
|35
|57
|6. Getafe
|35
|53
|7. Real Sociedad
|34
|51
|8. Valencia
|35
|50
|9. Athletic Bilbao
|35
|48
|10. Granada
|34
|47
|11. Osasuna
|35
|45
|12. Levante
|35
|43
|13. Real Betis
|35
|41
|14. Real Valladolid
|35
|39
|15. Eibar
|35
|36
|16. Celta de Vigo
|35
|36
|17. Deportivo Alaves
|34
|35
|18. Mallorca
|35
|32
|19. Leganés
|35
|29
|20. Espanyol
|35
|24
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|03:38
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